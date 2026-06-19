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Хабиб Нурмагомедов оценил шансы сборной Узбекистана на ЧМ–2026

Хабиб Нурмагомедов оценил шансы сборной Узбекистана на ЧМ–2026
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Бывший чемпион в лёгком весе и член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил шансы сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу 2026 года, заявив, что команда должна как минимум выйти из группы. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У них есть лидер – Хусанов. Команда голодная, очень сильно хотят себя проявить. Думаю, как минимум они должны выйти из группы», — сказал Нурмагомедов в интервью Okko Sport.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Свой последний бой Хабиб провёл в 2020 году, победив американца Джастина Гейджи.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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