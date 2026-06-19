Хабиб Нурмагомедов оценил шансы сборной Узбекистана на ЧМ–2026

Бывший чемпион в лёгком весе и член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил шансы сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу 2026 года, заявив, что команда должна как минимум выйти из группы. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«У них есть лидер – Хусанов. Команда голодная, очень сильно хотят себя проявить. Думаю, как минимум они должны выйти из группы», — сказал Нурмагомедов в интервью Okko Sport.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Свой последний бой Хабиб провёл в 2020 году, победив американца Джастина Гейджи.