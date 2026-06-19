Азербайджанец Абдуллаев подерётся с Насименто на турнире UFC в Баку

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) объявила, что 29-летний азербайджанский боец смешанных единоборств Тахир Абдуллаев на турнире в Баку 27 июня 2026 года подерётся с бразильским атлетом Джефферсоном «Шоколадное молоко» Насименто.

Фото: UFC Eurasia

В своём последнем бою Танк бился с Шахрахом Рахматовым на турнире Fight Nights 127 в августе 2025 года, где одержал победу удушающим приёмом в первом раунде. Это был его дебютный поединок в UFC.

Для Насименто встреча с Тахиром будет дебютом в UFC.

Турнир UFC Fight Night состоится 27 июня 2026 года на Национальной гимнастической арене в Баку. В главном бою вечера встретятся азербайджанский легковес Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.