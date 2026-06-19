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«У него целая история подобных вещей». Перейра — о запрещённых ударах от Гана

«У него целая история подобных вещей». Перейра — о запрещённых ударах от Гана
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался о запрещённых ударах со стороны француза Сириля Гана в проигранном поединке на турнире UFC в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Мы говорим, что эти удары могли повлиять на результат боя? Могли. А могли и нет. Мы не виним в поражении только запрещённые удары. Но, возможно, что со всеми этими ударами я мог бы вернуться в стойку гораздо лучше, чем когда я пропустил их… Чем больше об этом думал, тем более очевидной становилась неправильная позиция рефери. Он не следил за сохранностью моей физической целостности в этом бою, хотя это его работа.

Всё уважение Сирилю Гану за его джеб, но когда он меня сбил с ног, то продолжил атаку. Я попытался уронить его. Когда Ган увидел, что его собираются перевести на пол, он начал наносить эти запрещённые удары. Для протокола: у Сириля Гана есть целая история подобных вещей. Но мы не говорим, что он делает это, потому что он плохой человек или что-то в этом роде. Возможно, это просто его инстинкты, когда Ган в опасности. Он отчаивается и начинает делать такие вещи. Но рефери должен защищать меня и Сириля. Зная, что у него такое поведение, я обратился к рефери накануне, на собрании по правилам. Этот вопрос был поднят для принятия мер», — приводит слова Перейры MMAJunkie.

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