«Именно в аду он и оказался». Джастин Гейджи — о подходе к бою с Илией Топурией

Американский боец Джастин Гейджи, ставший чемпионом UFC в лёгком весе на турнире Freedom 250, рассказал о тактике на бой с испано-грузинским атлетом Илией Топурией.

«Мне получалось заставить его менять ноги каждые одну-две секунды, я был очень усерден в этом, провёл идеальный бой. Он был полностью застигнут врасплох, не ожидал этого. Это, очевидно, ещё одна часть всей этой игры — ожидания.

Не вхожу в бой с какими-либо ожиданиями, поэтому меня никогда нельзя застать врасплох. Именно так я соревнуюсь. Он выбрал противоположный подход. Я говорил это до боя: «Когда перейдём во второй и третий раунды, ты будешь в аду». Именно там он и оказался», — приводит слова Гейджи издание MMAJunkie.