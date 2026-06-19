Евгений Гончаров одержал восьмую победу подряд в ММА на турнире АСА 204

19 июня в Омске на «G-Drive Арене» проходит большой турнир АСА 204, в соглавном бою которого 39-летний россиянин и бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров встретился с Хадисом Ибрагимовым, для которого этот поединок стал вторым в промоушене.

Гончаров одержал победу после трёх раундов единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Для Евгения эта победа стал восьмой подряд в смешанных единоборствах, в то время как у Хадиса прервалась серия из двух выигранных поединков.

В профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Гончарова теперь 22 победы, из которых девять были одержаны досрочно, и три поражения.