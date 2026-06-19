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«Вспомните, как в своих дворах встречали чужих». Шлеменко — о победе над болгарином в АСА

«Вспомните, как в своих дворах встречали чужих». Шлеменко — о победе над болгарином в АСА
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42-летняя звезда российских ММА Александр Шлеменко отреагировал на победу над восьмым номером рейтинга Николой Дипчиковым из Болгарии в дебютном для себя поединке в промоушене АСА на турнире №204, который прошёл сегодня, 19 июня, в Омске.

Прочие бои 2026. АСА
Александр Шлеменко (W) — Никола Дипчиков
19 июня 2026, пятница. 20:15 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SUB
Никола Дипчиков

«Те, кто постарше, меня лучше поймут. К нам в город на грандиозное событие приехал человек из Болгарии, чтобы меня побить. Представьте, как это страшно. И я не просто должен здесь выиграть, а должен его встретить. Вспомните, как вы в своих дворах встречали чужих ребят. Там были бои, но по дружбе, а здесь на мне была огромная ответственность. Представьте, если бы я не смог встретить, достойно принять нашего гостя из Болгарии. Мне было бы очень стыдно. Очень рад, что не просто выиграл, а финишировал его. Наша фишка сработала», — сказал Шлеменко после боя.

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