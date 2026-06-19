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Александр Шлеменко рассказал о желании сразиться за титул АСА после дебюта в промоушене

Александр Шлеменко рассказал о желании сразиться за титул АСА после дебюта в промоушене
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42-летняя звезда российских ММА Александр Шлеменко обозначил своё желание сразиться за чемпионский пояс промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА), в котором в пятницу, 19 июня, провёл свой дебютный поединок, сразившись с болгарским атлетом Николой Дипчиковым.

Прочие бои 2026. АСА
Александр Шлеменко (W) — Никола Дипчиков
19 июня 2026, пятница. 20:15 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SUB
Никола Дипчиков

«Конечно, хотелось бы драться за титул, но не знаю, что скажет Магомед Бибулатов. В принципе, Дипчиков — опасный боец, старожил лиги АСА, согласись, Магомед. И немногие его финишировали, а я это сделал. Поэтому слово за вами, я не любитель что-то выпрашивать», — сказал Шлеменко после боя.

Шлеменко провёл успешно удушающий во втором раунде, в результате чего Дипчиков сдался.

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