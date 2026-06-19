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«Какой сказочник может придумать?» АСА — о слухах о сдаче боя Дипчикова со Шлеменко

«Какой сказочник может придумать?» АСА — о слухах о сдаче боя Дипчикова со Шлеменко
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37-летний российский боец смешанных единоборств и глава промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Магомед Бибулатов отреагировал на слухи, что болгарский атлет Никола Дипчиков мог сдать поединок против 42-летней звезды российских ММА Александра Шлеменко, который прошёл на турнире АСА 204 19 июня в Омске.

Прочие бои 2026. АСА
Александр Шлеменко (W) — Никола Дипчиков
19 июня 2026, пятница. 20:15 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
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Никола Дипчиков

«Какой сказочник может придумать, что в АСА бои покупают?! Недалёкие люди. Как можно бои покупать? Это АСА. Зачем нам бои покупать или продавать, какой смысл? Дураки», — сказал Бибулатов на пресс-конференции после турнира.

Шлеменко проводил дебютный поединок в АСА и победил Дипчикова удушающим во втором раунде.

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