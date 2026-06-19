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Стал известен соперник Магомедшарипова на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве

Стал известен соперник Магомедшарипова на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве
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Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов проведёт схватку по бразильскому джиу-джитсу с 21-летним американским бойцом наилегчайшего веса UFC Раулем Росасом-младшим на турнире, который пройдёт 5 июля в Москве, о чём сообщила пресс-служба промоушена ACB JJ в социальных сетях.

Фото: Absolute Championship of Brazilian Jiu-Jitsu

Забиту Магомедшарипову 35 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2017-го по 2019-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

21-летний Росас-младший выступает в промоушене Даны Уайта с 2022 года, куда пробился через претендентский турнир. За это время он провёл в UFC восемь боёв и потерпел одно поражение. В профессиональной карьере ММА у него 13 выигранных поединков.

18 июня аккаунт MMA Uncensored в социальной сети Х сообщил, что соперником Забита станет Дэн Хукер.

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