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Мозес Итаума проведёт следующий поединок с Филипом Хрговичем

Мозес Итаума проведёт следующий поединок с Филипом Хрговичем
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Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила, что 21-летний английский боксёр-профессионал словацко-нигерийского происхождения Мозес Итаума, выступающий в тяжёлой весовой категории, проведёт свой следующий поединок с 34-летним именитым хорватским тяжеловесом Филипом Хрговичем.

Фото: Queensberry Promotions

Поединок между двумя тяжеловесами состоится 29 августа 2026 года в Лондоне на легендарной «О2 Арене».

Мозесу Итауме 21 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. Всего на его счету 14 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения. В последнем поединке нокаутом победил Джермена Франклина.

Хргович в последний раз выходил на ринге 16 августа 2025 года, когда судейским решением победил Дэвида Аделея.

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