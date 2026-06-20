Добер: Гейджи даёт по $ 500 тому, кто отправит его в нокдаун ударом по корпусу в спарринге

37-летний боец смешанных единоборств американец Дрю Добер объяснил стойкость Джастина Гейджи к ударам по корпусу после его победы над испано-грузином Илией Топурией в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом.

«У него получилось устоять против Илии Топурии на ближней дистанции, выдержать эти удары по корпусу, что под силу не каждому. Но у Гейджи чемпионский склад ума и дух. Он даёт по $ 500 каждому, кто сможет отправить его в нокдаун ударом по корпусу в спарринге. Я, разумеется, пытался заработать эти $500, так что знаю не понаслышке, что он умеет восстанавливаться после таких попаданий», – приводит слова Добера портал Bloody Elbow.

После победы над Топурией в рекорде Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.