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Добер: Гейджи даёт по $ 500 тому, кто отправит его в нокдаун ударом по корпусу в спарринге

Добер: Гейджи даёт по $ 500 тому, кто отправит его в нокдаун ударом по корпусу в спарринге
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37-летний боец смешанных единоборств американец Дрю Добер объяснил стойкость Джастина Гейджи к ударам по корпусу после его победы над испано-грузином Илией Топурией в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«У него получилось устоять против Илии Топурии на ближней дистанции, выдержать эти удары по корпусу, что под силу не каждому. Но у Гейджи чемпионский склад ума и дух. Он даёт по $ 500 каждому, кто сможет отправить его в нокдаун ударом по корпусу в спарринге. Я, разумеется, пытался заработать эти $500, так что знаю не понаслышке, что он умеет восстанавливаться после таких попаданий», – приводит слова Добера портал Bloody Elbow.

После победы над Топурией в рекорде Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.

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