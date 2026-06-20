«Поцелуй мою задницу, Кэмпбелл». Роузи — о 17 млн зрителей турнира UFC в Белом доме

39-летняя американка и член Зала славы UFC, являющаяся бывшей чемпионкой лиги Даны Уайта, Ронда Роузи отреагировала на информацию, что турнир UFC в Белом доме в пике собрал на Paramount+ 17 млн зрителей.

«Смеюсь! Поцелуй мою задницу, Хантер Кэмпбелл», — написал Роузи в социальных сетях.

Хантер Кэмпбелл — вице-президент UFC.

После боя на турнире промоушена Джейка Пола MVP между Роузи и бывшей представительницей ММА и голливудской актрисой Джиной Карано, которая вернулась в спорт, в Netflix заявили: «17 млн зрителей по всему миру настроились посмотреть поединок Ронды Роузи против Джины Карано на Netflix, в среднем 12,4 млн зрителей на всех трёх главных боях вечера!»