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«Поцелуй мою задницу, Кэмпбелл». Роузи — о 17 млн зрителей турнира UFC в Белом доме

«Поцелуй мою задницу, Кэмпбелл». Роузи — о 17 млн зрителей турнира UFC в Белом доме
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39-летняя американка и член Зала славы UFC, являющаяся бывшей чемпионкой лиги Даны Уайта, Ронда Роузи отреагировала на информацию, что турнир UFC в Белом доме в пике собрал на Paramount+ 17 млн зрителей.

«Смеюсь! Поцелуй мою задницу, Хантер Кэмпбелл», — написал Роузи в социальных сетях.

Хантер Кэмпбелл — вице-президент UFC.

После боя на турнире промоушена Джейка Пола MVP между Роузи и бывшей представительницей ММА и голливудской актрисой Джиной Карано, которая вернулась в спорт, в Netflix заявили: «17 млн зрителей по всему миру настроились посмотреть поединок Ронды Роузи против Джины Карано на Netflix, в среднем 12,4 млн зрителей на всех трёх главных боях вечера!»

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