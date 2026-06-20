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Биспинг призвал Перейру перестать жаловаться на поражение от Гана в Белом доме

Биспинг призвал Перейру перестать жаловаться на поражение от Гана в Белом доме
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг призвал прекратить Алекса Перейру жаловаться на запрещённые удары со стороны Сириля Гана в бою на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Он проиграл бой. В этом нет ничего позорного. Но сидеть там, жаловаться и ныть по этому поводу, и говорить о том, что он нарушил правила, — это просто создавать себе плохой образ. Для него это плохо. Я не знаю, кто его консультирует и позволяет ему говорить это, но кто-то должен отвести его в сторону и сказать: «Слушай: ты был побеждён честно и справедливо. Сириль Ган был лучше».

Сириль Ган, кстати, не выдыхался. Это ещё одна вещь, которую сказал Алекс Перейра. Он сказал: «О, я видел это в его глазах. Он уставал. Вот почему он лёг на пол после боя». Я ложился на пол после нескольких своих боёв, потому что всё кончено — это конец. Победа моя. Я выиграл. Всё давление, все тренировки, которые ты провёл до этого момента, были не напрасны», — приводит слова Биспинга MMAJunkie.

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