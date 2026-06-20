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Оверим — о возможном возвращении в UFC: чувствую себя лучше, чем пять лет назад

Оверим — о возможном возвращении в UFC: чувствую себя лучше, чем пять лет назад
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Бывший претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим допустил возможность возвращения в единоборства. По его словам, он чувствует себя лучше, чем в последние годы карьеры, хотя и признаёт, что из-за долгого перерыва потерял форму.

«Травма поясницы давала о себе знать. У меня были рецидивы пару раз за карьеру. В последний раз боль никак не уходила, и это вынудило меня завершить карьеру. Сейчас я чувствую себя лучше, чем пять лет назад. Чувствую себя моложе. Но из-за долгого перерыва я немного растерял форму. Сейчас я просто тренируюсь и получаю от этого удовольствие. Это моя любимая работа, она приносит мне удовольствие. Если это закончится тем, что я подумаю: «Пора надрать задницы», дам вам знать», – приводит слова Оверима портал Bloody Elbow.

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