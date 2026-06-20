Стал известен следующий соперник Василия Камоцкого в промоушене Power Slap

35-летний российский боец Василий «Пельмень» Камоцкий, выступающий в промоушене по пощёчинам Power Slap, сразится 30 июля в столице Сербии Белграде с польским атлетом Дэвидом Залевски, о чём сообщила пресс-служба промоушена.

Фото: Power Slap

Свою последнюю схватку Камоцкий провёл на турнире по пощёчинам Power Slap 19, который состоялся 18 апреля. Россиянин одержал победу единогласным решением судей и прервал свою неудачную серию из двух поражений.

Соперник Пельменя Залевски в своё время стал непобеждённым чемпионом и легендой лиги PunchDown (позже Slap Fighting Championship), в котором в 2023 году и встречался в очном противостоянии с россиянином.