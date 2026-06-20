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Тимоти Брэдли: Родригес пока не готов к поединку с Иноуэ

Тимоти Брэдли: Родригес пока не готов к поединку с Иноуэ
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Тимоти Брэдли высказался о возможном бое Джесси Родригеса с абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ.

«У Джесси колоссальные навыки, он входит в Pound‑for‑pound, Иноуэ — тоже в Pound‑for‑pound… Но готов ли Бам прямо сейчас, в следующем бою? Чёрт возьми, нет. Думаю, ему нужна ещё пара серьёзных тестов. Тренер Родригеса Роберт Гарсия и сам это понимает. Не думаю, что Джесси готов к переходу в 118 фунтов против именно этого чемпиона, Наои.

Того же Варгаса ранее уже отправляли в нокаут, подбородок был открыт — и я по ходу боя почувствовал, что мощь Родригеса не переносится на соперника так, как она переносилась в 115 фунтах. Если он покажет такое же выступление против Иноуэ — бой не продлится дольше шести раундов», — сказал Брэдли в видео на своём YouTube-канале.

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