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Поединок Мейвезера-младшего снят с карда турнира в Греции из-за обвинений в мошенничестве

Поединок Мейвезера-младшего снят с карда турнира в Греции из-за обвинений в мошенничестве
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Промоутерская компания CSI Sports Events обвинила 49-летнего бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего в нарушении контракта и подала на него в суд, в результате чего DAZN убрал из карда бой с 45-летним чемпионом мира по кикбоксингу греком Майком Замбидисом, а Ticketmaster прекратил продажу билетов.

Противостояние должно было пройти 27 июня на турнире Battle of the Legends в Афинах.

«Мейвезер должен был провести выставочный бой по боксу против бывшего чемпиона по кикбоксингу Майка Замбидиса в Греции 27 июня. По данным промоутерской компании CSI, Мейвезер получил первоначальный взнос в размере $ 4,65 млн с Майком Тайсоном и подписал соглашение о том, что Железный Майк будет его следующим соперником. Теперь бой с Замбидисом разваливается. DAZN убрал бой из своего расписания, а Ticketmaster больше не продаёт билеты на это мероприятие. CSI, очевидно, настроен серьёзно и готов применить юридические меры к любому, кто попытается помочь Мейвезеру провести бой, не связанный с Майком Тайсоном», — говорится в статье Yahoo Sports.

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