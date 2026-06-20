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Мераб Двалишвили: победа или поражение — мы все воины и заслуживаем уважения

Мераб Двалишвили: победа или поражение — мы все воины и заслуживаем уважения
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили жёстко ответил критикам, которые неуважительно высказываются о бойцах смешанных единоборств.

«Вы проявляете неуважение к самоотдаче и тяжёлому труду, которые каждый боец вкладывает в этот вид спорта, когда говорите всякую хрень. Победа или поражение — мы все воины и заслуживаем уважения. К чёрту всех, кто говорит о том, чего не знает, — подойдите и скажите это мне в лицо», — написал Двалишвили на своей странице в социальной сети X.

В последнем поединке в UFC Мераб разделил октагон с россиянином Петром Яном. Их бой возглавил турнир UFC 323, который прошёл 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Петра единогласным решением судей.

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