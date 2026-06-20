«Даже половину гонорара UFC не заплатит». Махачев — об уходе Усмана Нурмагомедова из PFL

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался о возможном уходе Усмана Нурмагомедова из PFL.

— У Усмана последний бой в PFL, который состоится в июле. Как ты считаешь, после этого боя уже логически ему нужно переходить в UFC? Как будто других путей нету.

— Ну, если да, по соперникам смотреть, я бы тоже сказал, что Усману стоит уже перейти, чтобы раскрыть полностью свой потенциал, а чтобы его раскрыть — нужны соперники. Они тебя заставляют расти тоже. Я думаю, Усману ещё есть куда расти. Не знаю, там надо взвесить — PFL намного больше заплатят, в UFC не любят так платить. Подпишется Усман, и я думаю, что даже половина гонорара, что он получает в PFL, UFC не заплатит.

— А если говорить про наследие, вот продолжение фамилии Нурмагомедова.

— Я думаю, есть ещё возможность отработать ещё один контракт в три боя, тоже никуда не опоздает. Ну, пусть, если UFC его заинтересует, я думаю, это возможно. Но если они предложат ему маленький гонорар, смысл идти, если даже одну треть гонорара, который ты получаешь, не дадут, — сказал Махачев на YouTube-канале adam zubayraev.