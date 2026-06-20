«Плохие воспоминания». Махачев рассказал о приглашении Волкановски посетить Австралию

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, как австралийский боец и чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски пригласил его в Австралию.

«Волк сейчас же готовит. И он мне отправляет видео: «Приезжай в Австралию, приготовим вместе!» Я говорю: «Мне не нравится Австралия». Он спрашивает: «Почему?» У меня, говорю, плохие воспоминания про Австралию (смеётся). Он говорит: «Хорошо, тогда к тебе на ферму приеду»,— сказал Махачев на YouTube-канале adam zubayraev.

В 2023 году в Перте, Австралия, Волкановски проиграл Махачеву судейским решением в титульном поединке в лёгком весе.