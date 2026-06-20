Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Плохие воспоминания». Махачев рассказал о приглашении Волкановски посетить Австралию

«Плохие воспоминания». Махачев рассказал о приглашении Волкановски посетить Австралию
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, как австралийский боец и чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски пригласил его в Австралию.

«Волк сейчас же готовит. И он мне отправляет видео: «Приезжай в Австралию, приготовим вместе!» Я говорю: «Мне не нравится Австралия». Он спрашивает: «Почему?» У меня, говорю, плохие воспоминания про Австралию (смеётся). Он говорит: «Хорошо, тогда к тебе на ферму приеду»,— сказал Махачев на YouTube-канале adam zubayraev.

В 2023 году в Перте, Австралия, Волкановски проиграл Махачеву судейским решением в титульном поединке в лёгком весе.

Материалы по теме
«Даже половину гонорара UFC не заплатит». Махачев — об уходе Усмана Нурмагомедова из PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android