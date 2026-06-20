Умар Нурмагомедов: реванш с Двалишвили нужен мне даже больше пояса

Боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов признался, что желает реванша с грузином Мерабом Двалишвили больше, чем титульный бой.

«Насколько мне интересны турниры по грэпплингу и борьбе? Честно сказать, единственное, что мне нужно от спорта – реванш. Даже больше пояса. Если бы меня спросили: «Бой за пояс или реванш?» Я бы выбрал реванш. Мне самому интересно, как бы я подрался без травмы. Это незакрытый вопрос. Возьмём бои Петра [Яна] с Мерабом – все говорили, мол, это оправдание.

Но в реванше Ян показал, что не было никаких оправданий. Когда он бьёт, он бьёт. Пётр по-другому дерётся, если здоров. Сам хочу знать, на что способен. Первый бой как… у меня перелом руки, я уже расслабился, особо не тренировался. Мне позвонили и сказали: «Вот шанс, надо...» Понимаю, что сглупил. Надо было сказать: «Заранее скажите, а не за полтора месяца», – сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.