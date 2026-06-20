Махачев — о восхождении на Эверест: задаюсь вопросом, как люди совершают намаз там

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев признался, что однажды мог бы попробовать покорить Эверест, но главным препятствием для него является не сама гора, а вопрос, как в таких экстремальных условиях совершать намаз.

«Может, я поднимусь на Эверест однажды. Я часто задаюсь вопросом, как люди умудряются молиться и совершать намаз в такой холод, 30℃. К тому же каждая минута на горе — это испытание», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.