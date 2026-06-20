«Вынесу их». Умар Нурмагомедов — о Шоне О'Мэлли и Сонг Ядонге

Третий номер UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался о слухах про возможный поединок с Сонг Ядонгом.

— Уже вчера ночью я видел, что многие паблики закинули про твой поединок. Можешь ли ты подтвердить это сам — против Сонг Ядонга?

— Подожду, пока UFC объявят.

— Ну, если говорим про этот бой, тебе этот бой интересен?

— Конечно, мне интересен, он мешок. Он как подрался с О'Мэлли? Три раунда — и он умер. Четвёртый раунд — ему колено уже в лицо ставили. Как ты дерёшься? Я не считаю его высококлассным бойцом, честно тебе говорю.

— А бой с Петром [Яном], видел его?

— Может, да, видел, скорее всего.

— В стойке как будто бы Ядонг неплохой. И мне вот реально интересно.

— Может, единственное, что у него банка есть, и всё. Дальше что у него есть? Какая-то.

— Что-то у него есть точно, не просто так он в UFC дерётся.

— Для меня это… Ну, я как вижу, для меня это лёгкий бой. Но я, конечно, буду готовиться, чтобы унести его. Нету никакой недооценки, но не знаю. Слабовато.

— Ты не помнишь, какое место занимает в рейтинге?

— Ну, третье, наверное, четвёртое.

— Слушай, неплохое, неплохое. Удивительно, что ты так о нём отзываешься прямо.

— Я сильно расстроился. Когда он подрался с О'Мэлли так, я очень сильно расстроился. Такой равный бой был, но. Не знаю я. Я их обоих так недооцениваю. Не то чтобы недооцениваю, они как будто, знаешь, вынесу их, — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале adam zubayraev.