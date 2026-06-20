Махачев инвестировал более 50 млн рублей в развитие падела в Дагестане

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев заявил, что инвестировал более 50 млн рублей (около $ 685 тыс.) в развитие падела в Дагестане.

«Не так сильно я на нём заработал, большие расходы получились. Мы вложили более 50 миллионов рублей, а в сумме с кортами и со всем остальным — 60. Сейчас всё работает, корты забиты. Планирую и дальше развивать эту отрасль, были запросы на франшизу из Узбекистана и Дубая. Всем нравится такой активный вид спорта», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.