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Умар Нурмагомедов назвал топ-5 понравившихся книг

Умар Нурмагомедов назвал топ-5 понравившихся книг
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Третий номер UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал о книгах, которые ему понравились.

— Можешь назвать топ-3 книг своих?
— Могу. Одна из них, мне все понравились, честно, большинство книг, которые я читал. Ну, некоторые из них — это «Мусаси» (Автор Эйдзи Ёсикава. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас я автора не помню. Авторов я всех не помню, а некоторые помню. Потом у Джека Лондона есть книга «Время не ждёт». Тоже интересная. Потом я книжку читал «Зверобой» (Джеймс Фенимор Купер). Тоже автора не помню, тоже хорошая книга. «Атлант расправил плечи», тоже интересная (Айн Рэнд). «Хаджи-Мурат» тоже очень интересный Льва Толстого, — сказал Нурмагомедов в видео на YouTube-канале adam zubayraev.

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