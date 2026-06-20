Царукян дал прогноз на бой Махачев — Гарри

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поделился мнением насчёт предстоящего поединка 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Ислам не по зубам Гарри. Иан хорош в ударной технике. Я думаю, что Гарри отлично работает на дальней дистанции. Он может создать проблемы для Ислама [в стойке]. Но у Махачева хороший тайминг в переводе соперников. Скорее всего, Ислам финиширует Гарри в третьем или четвёртом раунде», — сказал Царукян во время стримерской трансляции.