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«Он показал, что сдаётся, когда становится тяжело». Пимблетт — о поражении Топурии

«Он показал, что сдаётся, когда становится тяжело». Пимблетт — о поражении Топурии
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался насчёт решения угла экс-обладателя пояса UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии не продолжать бой с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Мне казалось, что Илия более целеустремлённый. Не думал, что Топурия бросит всё на полпути, как какой-то мелкий ублюдок. В ком-то есть бойцовский дух, а в ком-то нет. Он показал, что, когда становится тяжело, сдаётся. Если бы мой тренер сказал мне, что завершает поединок, я бы ответил: «Нет, не завершаем», — приводит слова Пимблетта портал Yahoo Sports.

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