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Усман Нурмагомедов: конкурентный бой в UFC будет только с Царукяном

Усман Нурмагомедов: конкурентный бой в UFC будет только с Царукяном
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Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов выразил уверенность, что в возможном переходе в UFC ему сможет составить конкуренцию лишь второй номер рейтинга UFC в весе до 70 кг, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян.

— Как в UFC залетает чемпион PFL, который защитил много раз свой пояс?
— Я думаю, из топ-5 [лучших бойцов UFC] любого можно [дать мне].

— То есть бой против [соперника из] топ-5 закономерно будет?
 — Можно спокойно. Тот же Арман, тот же Бенуа Сен-Дени, тот же Пимблетт. Более-менее такой конкурентный, наверное, поединок будет максимум с Арманом, — сказал Нурмагомедов в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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