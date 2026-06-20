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В АСА отреагировали на обвинения в том, что дебютный бой Шлеменко в лиге был договорным

В АСА отреагировали на обвинения в том, что дебютный бой Шлеменко в лиге был договорным
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Президент лиги АСА Магомед Бибулатов категорически отверг обвинения в том, что бой между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и представителем Болгарии Николой Дипчиковым носил договорной характер. Поединок прошёл вчера, 20 июня, и завершился победой Шторма удушающим приёмом во втором раунде. Для Александра этот бой стал дебютным в лиге.

Прочие бои 2026. АСА
Александр Шлеменко (W) — Никола Дипчиков
19 июня 2026, пятница. 20:15 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
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Никола Дипчиков

«Мне очень интересно, какой сказочник может придумать, что в ACA бои покупают? Кто это придумал? Откуда всё это исходит? Удивляют недалёкие люди реально. Как можно бои покупать? Это ACA. Зачем нам кому-то бои покупать или продавать? Какой смысл?» – сказал Бибулатов на пресс-конференции после мероприятия.

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