В АСА отреагировали на обвинения в том, что дебютный бой Шлеменко в лиге был договорным

Президент лиги АСА Магомед Бибулатов категорически отверг обвинения в том, что бой между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и представителем Болгарии Николой Дипчиковым носил договорной характер. Поединок прошёл вчера, 20 июня, и завершился победой Шторма удушающим приёмом во втором раунде. Для Александра этот бой стал дебютным в лиге.

«Мне очень интересно, какой сказочник может придумать, что в ACA бои покупают? Кто это придумал? Откуда всё это исходит? Удивляют недалёкие люди реально. Как можно бои покупать? Это ACA. Зачем нам кому-то бои покупать или продавать? Какой смысл?» – сказал Бибулатов на пресс-конференции после мероприятия.