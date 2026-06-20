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Чемпион UFC Махачев ответил на слухи, что его следующий бой станет последним в карьере

Чемпион UFC Махачев ответил на слухи, что его следующий бой станет последним в карьере
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев ответил на слухи, что его следующий бой против первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, станет последним в его карьере в ММА.

— Были разговоры, что предстоящий поединок может стать для тебя последним.
— Не-не-не!

— Есть желание дойти до 30 побед?
— Такого числа нет. Видишь, я же в зале работаю с молодыми, чувствую, что пока прёт у меня. Когда я почувствую, что они меня догнали, тогда я буду задумываться. Пока у меня прёт, нормально всё, — сказал Махачев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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