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«Это было отвратительно». Кормье — о словах непобеждённого бойца UFC про Мишель Обаму

«Это было отвратительно». Кормье — о словах непобеждённого бойца UFC про Мишель Обаму
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье выступил с осуждением фразы непобеждённого четвёртого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественника Джоша Хокита, в которой тот назвал Мишель Обаму (жена бывшего президента США Барака Обамы. — Прим. «Чемпионата») мужчиной.

«Джош мог бы уйти и привлечь к себе больше фанатов, чем у него было до боя, потому что тогда они увидели бы реального Джоша Хокита. Но вместо этого этот парень говорит дерьмо про Мишель Обаму. Она самый благородный человек из всех, кого вы когда-либо встречали, которая всегда представляла себя, свою семью и всю страну с достоинством и благородством. Она из тех, кого сложно задеть, и это был совершенно неуместный выпад в адрес человека, который не нуждался в подобных выпадах. Опять же, сейчас в нашей стране многие пытаются посеять рознь. Подобные заявления сеют рознь, в то время как на самом деле мы как нация должны стремиться к единству. Так что мне это совершенно не понравилось… Ему нужно работать над собой. Я понимаю, что это были за трюки. Но Джош Хокит ничего не выиграл от этого, и это было отвратительно. Возьми себя в руки, чувак», — приводит слова Кормье портал Yahoo Sports.

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