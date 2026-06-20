«Прекрасная неделя». Нганну рассказал, что выиграл деньги, поставив на победу Гейджи

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что выиграл некоторую сумму денег благодаря ставке на победу американца Джастина Гейджи в бою за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

«Я ставил на Гейджи. Накануне увидел эти коэффициенты [у букмекеров] и подумал: «Что-то не так с этими букмекерами». Это же Джастин Гейджи, чувак. Даже когда он проигрывал, всегда выходил в октагон и устраивал шоу. Он умеет выводить соперников из игры… Благодаря ему у меня был прекрасный день. И вся неделя прекрасна», — приводит слова Нганну портал Sherdog.