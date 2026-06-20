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Волкановски назвал победителя в реванше Топурия — Гейджи

Волкановски назвал победителя в реванше Топурия — Гейджи
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал победителя в потенциальном реванше между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.

«Илия выиграет реванш с Гейджи. Я ни в коем случае не хочу принижать заслуги Джастина. Очевидно, что Топурия не просто так был фаворитом. Если Илия не будет так торопиться, станет держаться на чуть более дальней дистанции и делать то, что он обычно делает, расставляя ловушки, то в конце концов он достанет Джастина. Но, на мой взгляд, именно его агрессивность стала причиной поражения», — приводит слова Волкановски портал Yahoo Sports.

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