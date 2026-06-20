Дана Уайт высказался насчёт скандальной потасовки между Чимаевым и Дэнисом в RAF

Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт потасовки экс-обладателя титула UFC в среднем весе, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева с чемпионом лиги Misfits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом на минувшем турнире RAF (Real American Freestyle).

«Диллон Дэнис не мой боец. У Хамзата возникли проблемы? Да, он подрался с сотней людей. Вот что я могу сказать: если соперником будет Диллон Дэнис, я могу гарантировать, что начнётся драка. Нет, меня это не волнует», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

Напомним, потасовка произошла после того, как Диллон попытался сделать болевой приём Хамзату. Борз в ответ пнул соперника. Затем на ковёр выбежали представители обеих команд, в результате чего началась стычка, однако серьёзных инцидентов не произошло благодаря действиям охраны.