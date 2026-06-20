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Джон Джонс потроллил Алекса Перейру и Дану Уайта

Джон Джонс потроллил Алекса Перейру и Дану Уайта
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс потроллил президента UFC Дану Уайта, который ранее не исключил, что бразилец Алекс Перейра может стать величайшим бойцом в истории ММА, если сможет победить француза Сириля Гана и завоевать пояс временного чемпиона UFC в категории до 120 кг, хоть и не упомянул их напрямую.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Вы полагаете, что у вас хватит трудолюбия, желания, веры и целеустремлённости, чтобы свергнуть меня с трона величайшего бойца в истории ММА. Что ж, удачи вам всем», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х, однако позднее Джон удалил данное сообщение.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.

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