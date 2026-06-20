Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джастин Гейджи назвал момент, когда Илия Топурия сломался в бою с ним

Джастин Гейджи назвал момент, когда Илия Топурия сломался в бою с ним
Комментарии

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи назвал момент, когда испано-грузин Илия Топурия сломался в бою с ним. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Топурия очень хорош. У меня до сих пор болит печень. Удары по корпусу [которые он нанёс мне во втором раунде] были просто сумасшедшими. Он был очень-очень быстрым. Но, знаете, когда Топурия не смог завершить бой досрочно в конце второго раунда, я думаю, это действительно сломило его дух», — приводит слова Гейджи портал MMA Mania.

Материалы по теме
Тяжёлые травмы лица и долгое лечение. Как там Топурия после поражения?
Тяжёлые травмы лица и долгое лечение. Как там Топурия после поражения?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android