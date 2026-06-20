Джастин Гейджи назвал момент, когда Илия Топурия сломался в бою с ним

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи назвал момент, когда испано-грузин Илия Топурия сломался в бою с ним. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Топурия очень хорош. У меня до сих пор болит печень. Удары по корпусу [которые он нанёс мне во втором раунде] были просто сумасшедшими. Он был очень-очень быстрым. Но, знаете, когда Топурия не смог завершить бой досрочно в конце второго раунда, я думаю, это действительно сломило его дух», — приводит слова Гейджи портал MMA Mania.