WBA объявила о закрытии дивизиона, в котором титулами владеют россияне

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) анонсировала закрытие бриджервейта (от 90,7 кг до 101,6 кг).

«WBA привержена цели сокращения числа чемпионов мира, и наши недавние решения продолжают двигаться в этом направлении. WBA объявляет о прекращении признания весовой категории «бриджервейт». Оставшиеся ранее утвержденные поединки в этом дивизионе пройдут в течение переходного периода. После этого WBA не будет санкционировать бои в этой категории», — сказано в пресс-релизе.

Категория «бриджервейт» была создана WBA в декабре 2023 года. На момент упразднения дивизиона действующим чемпионом WBA в бриджервейте был россиянин Муслим Гаджимагомедов, а обладателем временного титула WBA является соотечественник Вартан Арутюнян.