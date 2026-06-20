Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

WBA объявила о закрытии дивизиона, в котором титулами владеют россияне

WBA объявила о закрытии дивизиона, в котором титулами владеют россияне
Комментарии

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) анонсировала закрытие бриджервейта (от 90,7 кг до 101,6 кг).

«WBA привержена цели сокращения числа чемпионов мира, и наши недавние решения продолжают двигаться в этом направлении. WBA объявляет о прекращении признания весовой категории «бриджервейт». Оставшиеся ранее утвержденные поединки в этом дивизионе пройдут в течение переходного периода. После этого WBA не будет санкционировать бои в этой категории», — сказано в пресс-релизе.

Категория «бриджервейт» была создана WBA в декабре 2023 года. На момент упразднения дивизиона действующим чемпионом WBA в бриджервейте был россиянин Муслим Гаджимагомедов, а обладателем временного титула WBA является соотечественник Вартан Арутюнян.

Материалы по теме
Муслим Гаджимагомедов оценил шансы стать четырёхкратным чемпионом мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android