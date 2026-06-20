«Тяжело идёт карьера». Махачев с досадой отреагировал на следующий бой Умара Нурмагомедова

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев с досадой отреагировал на следующий бой экс-претендента на пояс UFC в категории до 61 кг соотечественника Умара Нурмагомедова.

«Тяжело идёт карьера у Умара. Но не привыкать. Так же у меня было, так же у Хабиба [Нурмагомедова] было. Кому-то всё легко даётся, а кому-то надо доказывать, вычищать весь список бойцов и только потом получать бой за пояс. Недавно анонсировали бой Умара — я вообще первый раз слышал имя этого человека. А что делать? Умар каждый день тренируется — нет той мотивации, если ты без соперника. Просто так впахивать каждый день… И рано или поздно, если ты у всех выиграешь, твой час наступит. Так и Умар — не останавливается, идёт и чувствует, что у него есть потенциал стать чемпионом», — сказал Махачев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.