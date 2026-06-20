Махачев объяснил, почему его не интересует участие в схватках по вольной борьбе в лиге RAF

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт участия в схватках по вольной борьбе в лиге RAF.

«Да, ко мне обращались с предложениями. Но мне это неинтересно. Зачем? Мне хватает чем заняться. Денег хватает, боёв хватает чемпионских. Мне некогда отвлекаться на какие-то борцовские схватки. Потому что можно же травмироваться — и всё. Потом отсидеть полгода без ничего.

У меня есть время подраться, подготовиться, делами заняться, с семьёй побыть. Если участвовать в той же борьбе, надо же готовиться опять, кэмпы проходить, куда-то ездить. У меня нет желания отвлекаться», — сказал Махачев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.