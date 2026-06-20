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Умар Нурмагомедов дал прогноз на третий бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили

Умар Нурмагомедов дал прогноз на третий бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов дал прогноз на предполагаемый третий бой между чемпионом UFC в категории до 61 кг соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

— Ждёшь третий бой Петра и Мераба?
— Да мне и так ясно, что Петя его ещё раз побьёт.

— Ты прямо так уверен?
— Да. Я и прошлый раз говорил: «Здоровый Петя лучше, чем Мераб». Единственное, что есть у Мераба, — это борьба. Но нет грэпплинга — он повалить и спину забрать не может. Слабая сторона Петра — это грэпплинг. Я не вижу, что Мераб его удержит. И побить в стойке тоже не может. Петя намного интереснее, чем он, — сказал Нурмагомедов в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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