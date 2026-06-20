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Гейджи отказался принимать в подарок от Царукяна пикап

Гейджи отказался принимать в подарок от Царукяна пикап
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37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи заявил, что отказывается принимать в подарок от второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна пикап.

«Я не собираюсь принимать этот пикап от этого хренового Армана. Без вариантов, что я его заберу у него. То есть я каждый день тогда буду разъезжать по району на этом пикапе, который мне взял этот парень? Не знаю… Арман совсем не обязан мне что-либо покупать», — приводит слова Гейджи аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, Арман пообещал подарить Джастину любой пикап на его усмотрение в случае его победы над испано-грузином Илией Топурией.

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