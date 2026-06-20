Гейджи: у Топурии нет права на реванш. Этот парень сдался, сидя на табуретке

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи категорично высказался насчёт возможного незамедлительного реванша против испано-грузина Илии Топурии.

«У Илии нет права на реванш. Этот парень сдался [в бою со мной], сидя на табуретке. Он сдался тогда дважды. Что мне, блин, ещё сделать?! Он не может быть моим следующим соперником. Ему нужно подраться с Пимблеттом [чтобы рассчитывать на реванш]», — приводит слова Гейджи аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

Напомним, их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом. Для Топурии это поражение стало первым в профессиональной карьере.