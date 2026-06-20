Джастин Гейджи ответил, собирается ли завершить карьеру в ММА

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи ответил, собирается ли завершить карьеру в смешанных единоборствах в ближайшее время.

«Прямо сейчас я планирую снова драться. Во мне нет чувства, которое бы подсказывало, будто всё кончено», — приводит слова Гейджи аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Джастин имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 28 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. На профессиональном уровне Гейджи дебютировал в 2011 году. Является бывшим чемпионом WSOF в лёгком весе, а также экс-обладателем титула BMF.