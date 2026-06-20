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Царукян признался, что не мог поверить в победу Гейджи

Царукян признался, что не мог поверить в победу Гейджи
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян признался, что не мог поверить в победу американца Джастина Гейджи в бою за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Я не смог посмотреть бой [Топурия — Гейджи] в прямом эфире. [Тогда я был в воздухе и] в самолёте не было Wi-Fi, поэтому я просто сидел восемь часов и думал: «Что случилось, что произошло?» Когда мы приземлились, мой друг сказал: «Джастин победил». Честно говоря, не мог поверить. Я был счастлив», — приводит слова Царукяна портал BJ Penn.

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