Царукян признался, что не мог поверить в победу Гейджи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян признался, что не мог поверить в победу американца Джастина Гейджи в бою за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250.

«Я не смог посмотреть бой [Топурия — Гейджи] в прямом эфире. [Тогда я был в воздухе и] в самолёте не было Wi-Fi, поэтому я просто сидел восемь часов и думал: «Что случилось, что произошло?» Когда мы приземлились, мой друг сказал: «Джастин победил». Честно говоря, не мог поверить. Я был счастлив», — приводит слова Царукяна портал BJ Penn.