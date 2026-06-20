Макгрегор: контракт с UFC не соответствует моей ценности

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор рассказал, что остался недоволен новым контрактом с промоушеном.

«В какой-то степени я рад. Впереди ещё много всего. Надеюсь, что это будет контракт с UFC, у нас что-то получится и меня ещё больше будут уважать. Я докажу, что на многое способен. Мы нашли компромисс и заключили выгодную сделку. Соответствует ли она моей реальной ценности? Вероятно, нет. Соответствует ли она тому, что они изначально хотели мне предложить? Определённо нет. Мы нашли компромисс. Я честный человек. Мне нравится UFC, и я бы хотел продолжить. Посмотрим, как пойдут дела», — приводит слова Макгрегора портал Sherdog.