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Чемпион UFC Махачев заявил, что может посетить финал ЧМ-2026 по футболу

Чемпион UFC Махачев заявил, что может посетить финал ЧМ-2026 по футболу
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что может посетить финал чемпионата мира по футболу, который в данный момент проходит в США.

«Я слышал, что финал ЧМ будет в Нью-Джерси, там, где мы будем тренироваться. Я думаю, если свободное окошко будет, с тренерами общий язык найду. Почему не посетить финал чемпионата мира, если он у тебя «во дворе» проходит?» — сказал Махачев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт против первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри. Их поединок состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии и станет главным событием вечера.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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