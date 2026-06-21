Муртазали Магомедов победил Мелсика Багдасаряна в дебютном для себя бою в UFC

В ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 279. В рамках основного карда представитель Кыргызстана Муртазали Магомедов встретится с армянином Мелсиком Багдасаряном.

Бой закончился победой Магомедова в первом раунде. Отметим, для Магомедова этот боя стал дебютным в рамках UFC. Теперь на его счету 11 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

В главном событии турнира португальский боец Манел Капе встретится с представителем Японии Кёдзи Хоригути. В соглавном бою молдаванин Ион Куцелапа сразится с бойцом из Новой Зеландии Навахо Стирлингом.