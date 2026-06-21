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Муртазали Магомедов победил Мелсика Багдасаряна в 1-м раунде, 21 июня 2026, UFC Fight Night 279

Муртазали Магомедов победил Мелсика Багдасаряна в дебютном для себя бою в UFC
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В ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 279. В рамках основного карда представитель Кыргызстана Муртазали Магомедов встретится с армянином Мелсиком Багдасаряном.

UFC 2026. UFC Fight Night 279, Лас-Вегас, США
Мелсик Багдасарян — Муртазали Магомедов (W)
21 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Мелсик Багдасарян
Окончено
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Муртазали Магомедов

Бой закончился победой Магомедова в первом раунде. Отметим, для Магомедова этот боя стал дебютным в рамках UFC. Теперь на его счету 11 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

В главном событии турнира португальский боец Манел Капе встретится с представителем Японии Кёдзи Хоригути. В соглавном бою молдаванин Ион Куцелапа сразится с бойцом из Новой Зеландии Навахо Стирлингом.

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