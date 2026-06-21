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UFC анонсировала бой Дрикуса Дю Плесси с Камару Усманом

UFC анонсировала бой Дрикуса Дю Плесси с Камару Усманом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси встретится с экс обладателем титула UFC в полусреднем весе Камару Усманом на турнире UFC.

Топовый североамериканский промоушен анонсировал их бой на турнире UFC Fight Night 281, который состоится 19 июля 2026 года. Вечер боёв состоится в Оклахоме (США).

Дрикусу дю Плесси 32 года. Южноафриканец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2024 году стал чемпионом в среднем весе, после чего провёл две защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одно поражение. Камару Усману 39 лет. Нигериец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2015-го выступает в UFC. В 2019 году стал чемпионом в полусреднем весе, после чего провёл пять успешных защит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 16 побед и три поражения.

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