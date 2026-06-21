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Результаты турнира UFC Fight Night 279 с боями Куцелабы и Манела Капе

Результаты турнира UFC Fight Night 279 с боями Куцелабы и Манела Капе
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В Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex завершился турнир UFC Fight Night 279.

Главным событием вечера стал поединок Манела Капе против Кёдзи Хоригути. Капе одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Полные результаты UFC Vegas 119:

  • Манел Капе победил Кёдзи Хоригути техническим нокаутом (3-й раунд, 2:42);
  • Навахо Стирлинг победил Иона Куцелабу техническим нокаутом (2-й раунд, 3:23);
  • Кристиан Родригес победил Хайдера Эмила удушающим приёмом (гильотина) (1-й раунд, 3:43);
  • Муртазали Магомедов победил Мелсика Багдасаряна приёмом «твистер» (1-й раунд, 1:17);
  • Винисиус Оливейра победил Андре Фили техническим нокаутом (2-й раунд, 4:56);
  • Кевин Борхас победил Андре Лиму единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
  • Биатри Мескита победила Мелиссу Маллинс болевым приёмом на руку (армбар) (1-й раунд, 3:16);
  • Митч Рапосо победил Аллана Насименто раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
  • Гастон Боланьос победил Майка Асвелла единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
  • Леван Чохели победил Леона Шахбазяна техническим нокаутом (1-й раунд, 0:23);
  • Луана Сантос победила Кэрол Розу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
  • Шейн Коллинс победил Отари Танзилови единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Строительство арены для UFC у Белого дома

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