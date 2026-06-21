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UFC Fight Night 279 — бонусы турнира

Бонусы турнира UFC Fight Night 279, где Манел Капе нокаутом победил Кёдзи Хоригути
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о бонусах за турнир UFC Fight Night 279, который прошёл в ночь на 21 июня в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC Fight Night 279, Лас-Вегас, США
Манел Капе (W) — Кёдзи Хоригути
21 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Манел Капе
Окончено
TKO
Кёдзи Хоригути

Бонусы за турнир UFC Fight Night 279:

Лучшее выступление вечера – Манел Капе и Муртазали Магомедов (по $ 100 тыс.);

Лучший бой вечера – Винисиус Оливейра vs Андре Фили ($ 100 тыс.).

Также по $ 25 тыс. получили бойцы, которые завершили свои поединки досрочно и не провалили взвешивание — Навахо Стирлинг, Кристиан Родригес, Беатрис Мескита и Леван Чохели.

В главном бою вечера сошлись ангольский атлет Манел Капе и японец Кёдзи Хоригути. Их поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

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