Бонусы турнира UFC Fight Night 279, где Манел Капе нокаутом победил Кёдзи Хоригути

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о бонусах за турнир UFC Fight Night 279, который прошёл в ночь на 21 июня в Лас-Вегасе.

Бонусы за турнир UFC Fight Night 279:

Лучшее выступление вечера – Манел Капе и Муртазали Магомедов (по $ 100 тыс.);

Лучший бой вечера – Винисиус Оливейра vs Андре Фили ($ 100 тыс.).

Также по $ 25 тыс. получили бойцы, которые завершили свои поединки досрочно и не провалили взвешивание — Навахо Стирлинг, Кристиан Родригес, Беатрис Мескита и Леван Чохели.

В главном бою вечера сошлись ангольский атлет Манел Капе и японец Кёдзи Хоригути. Их поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде.